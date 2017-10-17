В образовательные программы школ Екатеринбурга могут быть включены материалы выставки исторического парка «Россия — моя история». Об этом было заявлено сегодня на встрече директоров городских школ на площадке парка. Идеологом встречи стал свердловский «Фонд Святой Екатерины», созданный крупнейшими свердловскими бизнесменами (среди учредителей РМК, УГМК, «Сима-ленд», «Синара» и другие компании).
Исторический парк «Россия — моя история» — это мультимедийная площадка, открывшаяся осенью 2017 года. Здание площадью семь тысяч квадратных метров переполнено новыми технологиями: сенсорным столами и экранами, лайтбоксами, планшетными компьютерами. В экспозиции использованы приемы видеоинфографики, анимации, трехмерного моделирования и цифровых реконструкций. Идея проекта в создании «живого» учебника истории, который интересен взрослым и детям. Парки будут открыты почти в полусотне регионов России, как продолжение популярных экспозиций «Рюриковичи» и «Романовы», высоко оцененные президентом России Владимиром Путиным и патриархом Кириллом.
Педагоги не только осмотрели экспозицию, но и обсудили возможность интеграции интерактивных экспонатов парка в образовательный процесс своих школ.
«Мне кажется, это совершенно новый формат для нашего образовательного и историко-культурного пространства города. Самое главное, что для современного поколения детей такой формат может быть очень интересен. Я благодарю сегодняшних наших хозяев — администрацию музея, „Фонд Святой Екатерины“, за то что, что так любезно нас принимаете», — оценила экскурсию начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.
Директор фонда Александр Андреев в свою очередь надеется, что взаимодействие с музеем превратится в большой образовательный проект. Он анонсировал встречу в ноябре с преподавателями истории и пообещал привозить в музей ученых и деятелей культуры, интересных для педагогов. «Этот центр новый — далеко не все екатеринбуржцы знают о нем. Поэтому мы решили в честь Дня учителя собрать директоров школ», — сказал Андреев.