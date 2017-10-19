03:37 19 октября 2017 0

Референдум состоится 22 октября в областях Венето и Ломбардия Фото: depositphotos.com © URA.RU

Бывший глава итальянского правительства Сильвио Берлускони выступил с инициативой референдумов об автономии во всех областях Италии. «Мы предлагаем референдум всем итальянским областям. Центральное правительство должно передать часть полномочий региональным властям», — заявил политик.

При этом Берлускони выразил сомнения, что сам сможет принять участие в голосовании на референдуме, который состоится 22 октября в областях Венето и Ломбардия, где жители ответят на вопрос: «Хотите ли вы, чтобы область получила большую автономию?». Как сообщает «Федеральное агентство новостей», он сменил адрес регистрации по месту жительства — с Милана на Рим. «Мне нужно проконсультироваться со своими адвокатами, имею ли я право голоса», — подчеркнул политик.

Напомним, что острее всего вопрос отделения территорий сейчас стоит в Испании: совсем недавно власти Каталонии подписали декларацию о независимости региона. Референдум о независимости состоялся 1 октября, где более 90 процентов проголосовавших поддержали идею отделения региона.