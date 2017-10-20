22:56 20 октября 2017 0

Школьник после драки получил сотрясение мозга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В нижнетагильской школе №44 группа учеников, предположительно, во главе с девятиклассницей избивает детей и заставляет их молчать о происходящем. От рук хулиганов серьезно пострадал мальчик 15-16 лет. Его госпитализировали в больницу с сотрясением мозга.

Девятиклассника Семена (имя изменено) 16 октября вызвал на разговор ученик из паралелли, пишет tagilcity.ru. Поводом для конфликта стала девочка Ольга (имя изменено). Семен пришел навстречу, затем получил сильные удары, от которых потерял сознание. На «скорой» его с сотрясением мозга отвезли в травмпункт, затем в больницу. Журналисты выяснили, что это далеко не первое избиение в школе. Но информация не придается огласке, потому что хулиганы заставляют свидетелей молчать.

«Эта ситуация в школе длится не первый год. Ученица девятого класса Ольга с группой единомышленников избивает других детей. После произошедшего мы обратились с заявлением в полицию, — рассказал родитель одного из учеников. — Ольга и её друзья разговаривали с другими детьми и в живую, и в соцсетях, угрозами заставляя их молчать или говорить, что Семен упал сам».

Источник рассказал, что после избиения Семена пострадали еще несколько ребят. Родители двух девочек написали заявления в полицию. Одну из них Ольга с напарниками закрыли в кабинете и избили. При этом директор школы пытается замять конфликт, анонимно говорят родители: «Другим детям в школе советовали говорить, что Семен сам по себе просто упал или у него случился приступ. Под давлением об этом написала даже вахтер».

В ММУ МВД «Нижнетагильское» журналистам сообщили, что к ним поступило три заявления от законных представителей учеников данной школы. По ним идет проверка. Директор школы корреспондентам подтвердила факт драки 16 октября, но предположила, что удары наносил ученик другой школы.