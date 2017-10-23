Президент Украины Петр Порошенко пообещал приложить все усилия для ввода миротворцев ООН на юго-восток страны. Об этом он заявил в ходе встречи с жителями Авдеевки на подконтрольной Киеву территории Донецкой области.
«Я все делаю для того, чтобы миротворцы были в Донбассе. И это означает, что в Донбассе прекратят стрелять. Это значит, что мы с вами совместными усилиями принесли мир в Донбасс», — цитирует Порошенко РИА «Новости».
Порошенко надеется, что миротворцы возьмут под контроль проблемный участок украинско-российской границы, через который, по заявлениям Киева, в самопровозглашенные республики поступают боеприпасы и военная техника. Он также отметил, что возвращение суверенитета на неподконтрольную территорию является приоритетом для руководства страны.
Напомним, что идея о размещении миротворцев ООН крайне негативно воспринимается руководством ДНР и ЛНР. Руководство республик настаивает на включении в состав миссии российских специалистов, в то время как Киев требует обратного.