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23 октября 2017
22 октября 2017
00:15  23 октября 2017 0

Порошенко пообещал привести в Донбасс миротворцев ООН и перекрыть границу с Россией

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Президент Украины надеется, что миротворцы помогут перекрыть проблемный участок границыФото: пресс-служба президента Украины
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Война на Украине
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Президент Украины Петр Порошенко пообещал приложить все усилия для ввода миротворцев ООН на юго-восток страны. Об этом он заявил в ходе встречи с жителями Авдеевки на подконтрольной Киеву территории Донецкой области.

«Я все делаю для того, чтобы миротворцы были в Донбассе. И это означает, что в Донбассе прекратят стрелять. Это значит, что мы с вами совместными усилиями принесли мир в Донбасс», — цитирует Порошенко РИА «Новости».

Порошенко надеется, что миротворцы возьмут под контроль проблемный участок украинско-российской границы, через который, по заявлениям Киева, в самопровозглашенные республики поступают боеприпасы и военная техника. Он также отметил, что возвращение суверенитета на неподконтрольную территорию является приоритетом для руководства страны.

Напомним, что идея о размещении миротворцев ООН крайне негативно воспринимается руководством ДНР и ЛНР. Руководство республик настаивает на включении в состав миссии российских специалистов, в то время как Киев требует обратного.

Сергей Макеев
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