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23 октября 2017
16:19  23 октября 2017 0

«Ему вгоняли иголки под ногти». Опального журналиста «Новой газеты» наградили орденом «За мужество»

"Самое большое мужество – оставаться самим собой", — говорят про журналиста "Новой газеты"Фото: rapsinews.ru

Корреспондент «Новой газеты» Худоберди Нурматов, известный как Али Феруз, стал лауреатом премии имени А. Д. Сахарова « За журналистику как поступок ». Опальный журналист получил орден «За мужество».

В группе на Facebook «Премия имени А. Д. Сахарова » За журналистику как поступок » объясняют, почему орден присвоили именно журналисту «Новой газеты». «Сегодня он, как никто другой, нуждается в поддержке цивилизованного сообщества. Али Феруза пытали спецслужбы Узбекистана, пытаясь сделать его стукачом, ему вгоняли иголки под ногти, но он не сдался. Самое большое мужество — оставаться самим собой, несмотря ни на что, и Али Ферузу это удается».

Последние два месяца журналист живет в спецприемнике в России. Как поясняет Али Феруз, его деятельность пропитана мыслью о том, что никто не вправе указывать человеку, созданному по образу и подобию Божию, кем ему быть, как мыслить, кого любить.

Как сообщает «Национальная служба новостей», Мосгорсуд приостановил решение о депортации Али Феруза в Узбекистан. Постановление изменили на основании запрета его выдворения Европейским судом по правам человека. До рассмотрения жалобы в ЕСПЧ Феруз будет находиться в Центре временного содержания для иностранцев.

Вместо депортации журналисту назначили штраф пять тысяч рублей. В защиту корреспондента ранее выступил Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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