Журналиста «Новой газеты» не будут депортировать из России

Мосгорсуд приостановил постановление Басманного районного суда о выдворении из России корреспондента «Новой газеты» Худоберди Нурматова, известного как Али Феруз. Вместо депортации журналисту назначили штраф в пять тысяч рублей. В защиту корреспондента ранее выступил Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
«Ранее Басманным судом Нурматов был признан виновным по статье КоАП «нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в России», — сообщает российское агентство правовой судебной информации.
Дело в том, что на родине в Узбекистане журналист проходил по делу о вербовке в радикальную, запрещенную в РФ организацию «Ат-Такфир валь-Хиджра». Нурматов бежал в Россию, просил политическое убежище, но ему было отказано.
Нурматов был задержан в начале августа рядом с редакцией «Новой газеты». Журналист обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на то, что ему грозит принудительная депортация в Узбекистан. ЕСПЧ применил правило 39 (правило срочных мер), наложив запрет на любое перемещение, в том числе экстрадицию, Нурматова, напоминает «Национальная служба новостей». Суд запретил выдворять журналиста из России, пока ЕСПЧ не рассмотрит его вопрос.