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08 августа 2017
15:17  08 августа 2017 0

Журналиста «Новой газеты» не будут депортировать из России

В защиту журналиста выступил совет по правам человека при президенте РФФото: rapsinews.ru

Мосгорсуд приостановил постановление Басманного районного суда о выдворении из России корреспондента «Новой газеты» Худоберди Нурматова, известного как Али Феруз. Вместо депортации журналисту назначили штраф в пять тысяч рублей. В защиту корреспондента ранее выступил Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

«Ранее Басманным судом Нурматов был признан виновным по статье КоАП «нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в России», — сообщает российское агентство правовой судебной информации.

Дело в том, что на родине в Узбекистане журналист проходил по делу о вербовке в радикальную, запрещенную в РФ организацию «Ат-Такфир валь-Хиджра». Нурматов бежал в Россию, просил политическое убежище, но ему было отказано.

Нурматов был задержан в начале августа рядом с редакцией «Новой газеты». Журналист обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на то, что ему грозит принудительная депортация в Узбекистан. ЕСПЧ применил правило 39 (правило срочных мер), наложив запрет на любое перемещение, в том числе экстрадицию, Нурматова, напоминает «Национальная служба новостей». Суд запретил выдворять журналиста из России, пока ЕСПЧ не рассмотрит его вопрос.

Александр Лукманов
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