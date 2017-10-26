{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Перед заседанием спорили: кто кого уважает
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,61
Динамика за 2 недели
Евро 67,77
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 октября 2017
10:12  26 октября 2017 0

Правительство отказалось повышать выплаты работающим пенсионерам

Город летом. Сургут, старость, пожилая женщина, пенсия, бабушка на скамейке
Власти пытаются не допустить дефицита Пенсионного фондаФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Пенсии в России, как лотерея
все новости сюжета

Российское правительство не поддержало законопроект о восстановлении индексации выплат работающим пенсионерам. Документ ранее внесли в Госдуму депутаты Олег Смолин и Николай Коломейцев.

По мнению народных избранников, отмена индексации пенсий работающим пенсионерам снижает уровень жизни граждан, а также их стимул к труду. По их мнению, это невыгодно государству и разоряет пенсионную систему страны, пишет RNS.

Также депутаты посчитали, что для восстановления индексации страховых пенсий нужно 207,12 млрд рублей из бюджета Пенсионного фонда. Однако в правительстве эти аргументы не оценили и документ не получил поддержки.

Как уже сообщало «URA.RU», российский парламент в свою очередь в пятый раз продлил мораторий на накопительную пенсию россиян.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров