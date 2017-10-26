Правительство отказалось повышать выплаты работающим пенсионерам

Российское правительство не поддержало законопроект о восстановлении индексации выплат работающим пенсионерам. Документ ранее внесли в Госдуму депутаты Олег Смолин и Николай Коломейцев.
По мнению народных избранников, отмена индексации пенсий работающим пенсионерам снижает уровень жизни граждан, а также их стимул к труду. По их мнению, это невыгодно государству и разоряет пенсионную систему страны, пишет RNS.
Также депутаты посчитали, что для восстановления индексации страховых пенсий нужно 207,12 млрд рублей из бюджета Пенсионного фонда. Однако в правительстве эти аргументы не оценили и документ не получил поддержки.
Как уже сообщало «URA.RU», российский парламент в свою очередь в пятый раз продлил мораторий на накопительную пенсию россиян.