Крым ответил на предложение Собчак провести повторный референдум

07:47 28 октября 2017 0

Ксения Собчак считает Крым украинской территорией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Крыма посчитали предложение баллотирующейся в президенты телеведущей Ксении Собчак о проведении нового референдума бессмысленным. Об этом пишут РИА «Новости».

Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов назвал Собчак неподготовленным политиком, не знающим новейшую историю страны, а также усомнился в ее патриотизме.«Какая еще может быть альтернативная точка зрения? Незнание вопроса не добавляет очков никакому кандидату», — заявил Он подчеркнул, что политик, собравшийся участвовать в президентских выборах, должен быть патриотом и защищать национальные интересы.

«Если становиться на сторону оппонентов и противников России и применять их не отвечающие действительности трактовки любых политических событий, то это уже не кандидат в президенты России, а кандидат в президенты какой-то другой страны», — добавил Мурадов.

Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов посчитал слова Собчак о референдуме в Крыму попыткой обратить на себя внимание. «Все должны понять, что крымчане сделали свой окончательный выбор и он не изменится, сколько референдумов ни проводи», — цитируют политика «Известия».

Объявившая о своем намерении баллотироваться на пост президента РФ Собчак ранее высказала мнение о том, что присоединение Крыма Россией было незаконным, полуостров является украинской территорией, где необходимо еще раз провести референдум, поясняют Nation News.

На слова Собчак резко отреагировала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она ответила словами президента РФ Владимира Путина: «Наш президент Владимир Владимирович Путин сказал, что статус Крыма и Севастополя не обсуждается. И точка».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией, напоминает RT.