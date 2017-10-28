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28 октября 2017
Главные новости Москвы
21:41  28 октября 2017 5

Центробанк заявил о росте зарплат и назвал его причину

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Замедление инфляции оказало влияние на зарплаты россиянФото: Алексей Гущин © URA.RU

Банк России зафиксировал рост заработных плат в России. Об этом говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания совета директоров, на котором решался вопрос о ключевой ставке.

По оценкам Центробанка, рост ВВП в третьем квартале 2017 года продолжился и соответствовал прогнозу. Потребительский спрос поддерживается ростом реальной заработной платы, и этому способствовало замедление инфляции, пояснили в Банке России. При этом безработица находится на уровне, который не оказывает влияния на инфляцию, считают в ЦБ.

Уточняется, что годовая инфляция по оценкам на 23 октября составила 2,7%. Ожидается, что инфляция составит около 3% в конце 2017 года, далее она приблизится к 4%. «Инфляционные ожидания остаются повышенными. Снижение инфляционных ожиданий остается неустойчивым и неравномерным», — отмечается в тексте.

Как писало «URA.RU» ранее, Центробанк 27 октября снизил ключевую ставку до 8,25%. Ведущий специалист Экономической экспертной группы Владислав Григоров заявил Nation News, что ставка, с большой долей вероятности, будет снижаться и дальше.

Юрий Викторов
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