15:41 27 октября 2017 0

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина посоветовалась с ключевыми игроками и снизила ключевую ставку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В пятницу, 27 октября, Банк России принял решение снизить ключевую процентную ставку. Теперь она составит 8,25%.

«Инфляция остается вблизи 4%. Экономика продолжает расти. <…> Банк России продолжит переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике», — говорится в официальном заявлении ЦБ. В следующий раз заседание по ключевой ставке пройдет 15 декабря, отмечено в релизе.

Это приведет к притоку иностранных инвестиций в Россию, позитивным последствиям как для бизнеса, так и для рядовых россиян, пояснил «URA.RU» аналитик финансового холдинга «Финам» Тимур Нигматуллин.

«Бизнес выиграет, так как будет меньше тратиться на обслуживание кредитов, население тоже будет в выигрыше, потому что сможет рефинансировать кредиты по более выгодным условиям. Речь идет и об ипотеках, и о долгосрочных потребительских кредитах», — рассказал эксперт. Эта мера ЦБ подтолкнет экономику России к росту, который, по наблюдениям аналитика, немного замедлился к осени этого года.

Решение по снижению кредитной ставки было принято в ходе заседания Совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. За понижение этого показателя ранее высказывались министр финансов Антон Силуанов и председатель правления ВТБ Андрей Костин. Отметим, что с начала текущего года ставки по кредитам нефинансовым организациям на сроки свыше 3 лет, выданным 30 крупнейшими банками, снизились с 12,8% в январе текущего года до 9,7% в июле.

Смягчение унитарной политики ЦБ обусловлено снижением инфляции и ее оценок населением, поясняет Нигматуллин. Он напомнил, что по состоянию на 16 октября инфляция с начала года составила 2,7%. Это гораздо меньше, чем показатель 2016 года, когда к концу года она составила 5,4%, обратил внимание эксперт.

В случае сохранения инфляции на низком уровне, планировать свои траты россиянам будет проще, объясняет главный экономист «ПФ-Капитала» Евгений Надоршин.

«При низкой инфляции цены на многие товары и услуги через несколько лет могут остаться ровно такими же, как и сегодня. Поэтому проще планировать, легче предсказать, сколько потратишь на отпуск, о какой заработной плате договариваться с потенциальным работодателем и так далее», — говорит эксперт. Таким образом, стабильная низкая инфляция сохраняет покупательную способность зарплат и пенсий. При таких условиях бизнесу также проще планировать свои расходы и развитие.

Уровень инфляции достиг рекордно низких показателей за историю современной России. 16 октября 2017 года он он был зафиксирован на отметке 2,7%. Об этом во вторник, 24 октября, заявил Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ «Россия вперед!».