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30 октября 2017
11:02  30 октября 2017 0

Собчак пойдет на выборы без партии, если не найдет «ту самую»

Пресс-конференция Ксении Собчак по поводу выдвижения ее кандидатом в президенты РФ. Москва, собчак ксения
Самостоятельность будет дорого стоить кандидатуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Штаб будущего кандидата в президенты РФ Ксении Собчак изберёт формат выдвижения в середине ноября. Сейчас команда журналистки должна выбрать: выдвигаться от партии или идти в порядке самовыдвижения.

Рассматривается две партии: ПАРНАС (ранее ей руководил Борис Немцов) и «Гражданская инициатива», пишет РБК. По мнению политтехнолога Собчак Алексея Ситникова, ПАРНАС «была бы идеальным вариантом», но предложений от ее представителей ещё не поступало. Другой собеседник издания в штабе Собчак уточнил, что обе партии являются не фиктивными и имеют политическую историю.

Источники заявляют: если их кандидат не увидит, что партия создана для неё, а она для партии, то будет выбран вариант самовыдвижения. В штабе отметили, что консолидация с партией была бы выгодна с точки зрения экономии средств, «которых сейчас и так нет». При выдвижении от партии претенденту на должность президента достаточно собрать 100 тысяч подписей, а не 300 тысяч, которые обязан предоставить самовыдвиженец.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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