Собчак пойдет на выборы без партии, если не найдет «ту самую»

Штаб будущего кандидата в президенты РФ Ксении Собчак изберёт формат выдвижения в середине ноября. Сейчас команда журналистки должна выбрать: выдвигаться от партии или идти в порядке самовыдвижения.
Рассматривается две партии: ПАРНАС (ранее ей руководил Борис Немцов) и «Гражданская инициатива», пишет РБК. По мнению политтехнолога Собчак Алексея Ситникова, ПАРНАС «была бы идеальным вариантом», но предложений от ее представителей ещё не поступало. Другой собеседник издания в штабе Собчак уточнил, что обе партии являются не фиктивными и имеют политическую историю.
Источники заявляют: если их кандидат не увидит, что партия создана для неё, а она для партии, то будет выбран вариант самовыдвижения. В штабе отметили, что консолидация с партией была бы выгодна с точки зрения экономии средств, «которых сейчас и так нет». При выдвижении от партии претенденту на должность президента достаточно собрать 100 тысяч подписей, а не 300 тысяч, которые обязан предоставить самовыдвиженец.