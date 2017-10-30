Министерство обороны компенсировало негативный эффект от снижения затрат на армию в связи с оптимизацией расходов. Об этом сообщила замминистра обороны Татьяна Шевцова.
«В 2016 году в рамках реализации программы „Эффективная армия“ прямое снижение затрат составило порядка 14,2 млрд рублей, а косвенный эффект — не менее 22,5 млрд рублей», — цитирует Шевцову издание «Ведомости». Основным направлением программы, по ее словам, является повышение эффективности расходования средств «за счет снижения трудоемкости и энергоемкости процессов», связанных с обеспечением жизнедеятельности войск.
Заместитель министра подчеркнула, что уменьшение государственных расходов на оборону создает некоторые трудности для военного ведомства, однако это не влияет на обороноспособность страны.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу потребовал от командующих военными округами не призывать в армию граждан со слабым здоровьем и нервно-психическими заболеваниями.