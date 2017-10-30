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Главные новости Свердловской области
19:08  30 октября 2017 1

«Единая Россия» поставит эксперимент над тремя районами Екатеринбурга

Интервью с координатором Единой России по Екатеринбургу Михаилом Клименко, клименко михаил
Клименко доверена экспериментальная перенастройка работы отделенийФото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловское региональное отделение «Единой России» решилось на масштабный эксперимент. Для повышения эффективности работы ячеек партийцы, ссылаясь на идею федерального центра, намерены заменить секретарей сразу в трех местных отделениях Екатеринбурга на глав районов. Эту информацию «URA.RU» подтвердили сразу два высокопоставленных единоросса. По их словам, отделения будут выбираться с учетом сочетания признаков: слабый секретарь — сильный и перспективный глава.

«Есть мысль, что глава района авторитетнее для жителей и тем полезней для партии, чем малоизвестный секретарь. Сначала думали убрать секретарей в Кировском и Октябрьском отделениях. [Главе администрации Кировского отделения ЕР Александру] Худякову не могут простить фронду, которую он устроил [на довыборах в Думу Екатеринбурга] и неожиданную победу [Григория] Вихарева. А Октябрьский район — там и глава новый [Роман Рудометов], и секретарь отделения [Алексей Сизиков] — не жалко эксперименты ставить. Но потом решили, что глава, заменяющий секретаря должен иметь перспективу быть переназначенным после того, как [глава администрации Екатеринбурга Александр] Якоб уйдет (все главы районов автоматически уйдут в отставку вместе с ним)», — объясняет собеседник агентства.

Соответствующим последнему принципу в полной мере, утверждает единоросс, оказался еще и Орджоникидзевский район. «[Глава администрации Орджоникидзевского района Вячеслав] Трапезников получил карт-бланш и пользуется огромным доверием администрации области и ее руководителя [Владимира Тунгусова]. А вот [нынешний секретарь местного отделения партии Игорь] Володин работал в интересах чуждой [области] группы влияния, а потому тут даже вопросов не возникает, менять или нет», — объясняет знакомый единоросс.

«Впервые об этом слышу — даже не упоминалось нигде», — удивился вопросу «URA.RU» Игорь Володин. Вячеслав Трапезников на телефонный звонок по сотовому не ответил. Александр Худяков находится на выезде и также недоступен для связи.

В районных администрациях с вопросами о предстоящем эксперименте отправляют в пресс-службу мэрии Екатеринбурга. «Администрация города Екатеринбурга не возражает против деятельности, которая не противоречит действующему законодательству и не мешает работе в качестве глав районных администраций», — пояснил позицию ратуши ее пресс-секретарь Анатолий Карманов.

По информации «URA.RU», заниматься экспериментальной перенастройкой поручено новоиспеченному координатору партии в Екатеринбурге, депутату Заксобрания Михаилу Клименко. Сегодня он находился в командировке и не смог прокомментировать появившуюся информацию.

Связаться с руководством свердловского регионального отделения «Единой России» пока не удалось — секретарь Виктор Шептий и глава исполкома Александр Косинцев недоступны для связи. Глава фракции в Заксобрании Елена Чечунова призналась, что «ничего не слышала о таком и знает только про консультации по смене членов политсовета».

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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