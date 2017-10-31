Банк «Открытие» расширил присутствие в Югре

09:54 31 октября 2017 0

Кредитно-финансовый институт продолжит финансировать значимые проекты в регионе ФОТО: пресс-служба банка «Открытие»

Банк «Открытие» подписал соглашения о сотрудничестве с администрациями Нефтеюганска и Пыть-Яха. Подписи под документами поставили мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев, и. о. главы Пыть-Яха Константин Пальчик и управляющий Западно-Сибирским филиалом «Открытия» Виталий Мосунов.

В соглашении определены основные принципы взаимодействия банка и муниципалитетов. Главы городов отметили роль «Открытия» в развитии региона. В свою очередь Виталий Мосунов заметил, что за последние несколько лет банк инвестировал в экономику городов более 1,2 миллиарда рублей.

«На территории муниципальных образований мы предлагаем весь спектр финансовых услуг, активно работаем с населением, представителями малого бизнеса, индивидуальными предпринимателями. Нашим клиентам доступны вкладные операции, кредиты на различные нужды, банковские карты. В рамках Соглашения банк обязуется совместно с муниципалитетами участвовать в финансировании значимых для экономики региона инвестиционных проектов, предоставлять качественные банковские услуги с применением современных технологий и финансовых инструментов», — подчеркнул Мосунов.