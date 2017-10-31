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31 октября 2017
30 октября 2017
08:56  31 октября 2017 2

Шестая часть работающих россиян находится за чертой бедности

Открытая лицензия от 10.07.2017. Бедность, нищета , бедность, нищета, нет денег, пустые карманы
12 млн россиян не могут обеспечить семьиФото: pixabay.com

Более 12 миллионов россиян, имеющих работу, не способны обеспечить себя и свои семьи. Наиболее бедными являются те, у кого есть дети, а зарплата не превышает двух прожиточных минимумов.

Такой вывод содержится в докладе правительственных аналитиков, пишут «Ведомости». По официальным данным, зарплату ниже прожиточного минимума сегодня получает около двух миллионов российских граждан.

Если принять во внимание расходы, связанные с членами семьи, то количество работающих бедных россиян составит 12,1 млн человек, или 16,8% трудоспособного населения. Минимально допустимая зарплата в России сегодня составляет 7800 рублей.

Как писало «URA.RU», ранее Центробанк заявил о росте зарплат россиян.

Олег Теплоухов
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