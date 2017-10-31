Уральский политконсультант, юрист и бизнесмен Георгий Бурмистров, подал пакет документов на участие в открытом конкурсе на право занять пост министра инвестиций и развития Свердловской области.
Бурмистров заявил «URA.RU», что намерен представить конкурсной комиссии презентацию, сформированную на основе народной программы. Ее тезисы он составляет на основе пожеланий, полученных от экономистов, бизнесменов и руководителей крупных предприятий. «Я вижу свою задачу в том, чтобы вовлечь руководителей области и всех участников рынка в дискурс о будущем региона, об эффективном использовании имеющихся у нас ресурсов, которых на самом деле не так много».
Претендент на управленческий пост считает, что министерство должно уделить особое внимание двум направлениям: работе по привлечению в область федерального финансирования и расширению сферы государственно-частного партнерства. Для этого необходимо, в частности, пересмотреть идеологию создания территорий опережающего развития. В настоящее время она ограничивается предоставлением крупным холдингам налоговых льгот и не нацелена на реализацию прорывных проектов.
Георгий Бурмистров также призовет усилить аналитическую работу по прогнозированию происходящих в экономике процессов. Это позволит предотвращать появляющиеся в ней проблемы, а не заниматься с большим опозданием их устранением.
С 8 по 10 ноября всем участникам конкурса предложат пройти тест, в ходе которого будут определен уровень их профессиональной пригодности к работе на посту министра. С 10 по 15 ноября претенденты выступят со своими презентациями. Последний этап отбора — собеседование с руководителями региона.