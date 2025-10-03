Свердловские студенты завоевали золото на престижной международной олимпиаде

Студенты и школьники из Свердловской области стали победителями и призерами Международной олимпиады по финансовой безопасности, проходившей в Красноярске. Ребята одержали победу среди 40 стран, выполнив задания по математике, финансам и праву. Победителей поздравил глава региона Денис Паслер в своем telegram-канале.
«Уральцы на олимпиаде, которую инициировал Президент России Владимир Владимирович Путин, стали лучшими среди 600 финалистов из 40 стран! Они успешно справились с решением сложных кейсов, требующих знаний в области математики, финансов и права, а также выполняли творческие задания, связанные с финансовым мониторингом», — заявил глава региона в своем telegram-канале.
В числе победителей оказались Ярослав Суховенко и Ирина Шепп из Института права и предпринимательства, а также Никита Филатов из Института прокуратуры. Призовые места заняли Матвей Карелов, Алеся Колчанова и Дарина Тихомирова. Среди школьников отличились Арсений Потатуркин из учебно-научного центра УрФУ и Татьяна Андреева, представляющая французскую гимназию № 39 Екатеринбурга.
