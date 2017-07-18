Законодательное собрание Свердловской области признало недействительной норму областного закона об административных правонарушениях (а именно пункт 1 статьи 17). Данная норма позволяла квартальным выписывать штрафы за нарушение правил благоустройства на придомовых территориях, если наказание за эти нарушения не предусмотрено в других законах.
Под эту статью, в частности, попадали строительные фирмы, оставляющие мусор на стройплощадках, а также автолюбители, паркующие машины на газонах. Для частных лиц предусматривался штраф от 1 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей.
Докладчик — депутат Виктор Шептий рассказал, что административные комиссии ежегодно оформляли сотни протоколов о наложении таких штрафов, однако по жалобе общественников 26 октября 2016 года Свердловский областной суд признал данный пункт закона незаконным. 31 мая 2017 года Верховный суд РФ оставил данный вердикт в силе. Виктор Шептий подчеркнул, что областные власти будут предлагать внести аналогичные нормы в федеральное законодательство.