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18 июля 2017
17 июля 2017
Главные новости Свердловской области
14:55  18 июля 2017 3

Свердловские депутаты отступили перед федералами. Теперь можно сваливать мусор во дворах и парковаться на газоне

Грязь на улицах Екатеринбурга, парковка на газоне
Общественники добились отмены мешавшей им статьиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Законодательное собрание Свердловской области признало недействительной норму областного закона об административных правонарушениях (а именно пункт 1 статьи 17). Данная норма позволяла квартальным выписывать штрафы за нарушение правил благоустройства на придомовых территориях, если наказание за эти нарушения не предусмотрено в других законах.

Под эту статью, в частности, попадали строительные фирмы, оставляющие мусор на стройплощадках, а также автолюбители, паркующие машины на газонах. Для частных лиц предусматривался штраф от 1 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей.

Докладчик — депутат Виктор Шептий рассказал, что административные комиссии ежегодно оформляли сотни протоколов о наложении таких штрафов, однако по жалобе общественников 26 октября 2016 года Свердловский областной суд признал данный пункт закона незаконным. 31 мая 2017 года Верховный суд РФ оставил данный вердикт в силе. Виктор Шептий подчеркнул, что областные власти будут предлагать внести аналогичные нормы в федеральное законодательство.

Константин Джултаев
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