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03 ноября 2017
02 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
21:40  03 ноября 2017 0

Сотни рабочих устроили в Екатеринбурге масштабные состязания на глазах у чиновников

Открытие WorldSkills Hi-Tech 2015 в Екатеринбурге
Участники соревнуются по 27 компетенциямФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге более 300 сотрудников различных предприятий со всей страны принимают участие в чемпионате рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech-2017. Масштабное событие в пятницу, 3 ноября, стартовало на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и продлится до 7 ноября.

Соревнования проходят в Екатеринбурге в четвертый раз. В этот раз участники соревнуются по 27 компетенциям. Например, впервые на конкурсе представлены направления «Командная работа на производстве» и «Оператор беспилотных летательных аппаратов».

Участники дали старт чемпионату, нажав символичную кнопку ENTER во время торжественной церемонии. «Целью движения является повышение профессионализма на предприятиях, в образовательных учреждениях и даже в школах. Сегодняшний чемпионат, пожалуй, — самый быстрый способ поднимать профессионализм в стране», — сказал генеральный директор ассоциации «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов.

Заседание СОСПП в Екатеринбург-ЭКСПО, выставочный центр, екатеринбург экспо
Чемпионат проходит на площадке «Екатеринбург ЭКСПО»
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В соревнованиях, к примеру, принимают участие сотрудники уральских и сибирских предприятий ЕВРАЗа. В пресс-службе компании «URA.RU» рассказали, что в команду вошли 15 участников и 28 экспертов. «Сборная сформирована из сотрудников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК, показавших лучшие результаты на корпоративном чемпионате по методике WorldSkills, который прошел в мае этого года на базе ЕВРАЗ ЗСМК в Новокузнецке», — заявили в компании.

Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов добавил, что благодаря лоббистским усилиям главы региона Евгения Куйвашева чемпионат получил прописку в регионе на пять лет — с 2017 года по 2021 год.

«Символично, что именно Свердловская область выбрана постоянным организатором столь престижного и значимого мероприятия. Считаю, это заслуженная оценка усилий Среднего Урала по развитию технических специальностей, укреплению позиций уральской инженерной школы, поддержке мирового движения WorldSkills», — подчеркнул Алексей Орлов.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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