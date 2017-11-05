Сенатор ответил президенту США
Сенатор Алексей Пушков оспорил слова президента США Дональда Трампа о том, что американские бойцы — «самые бесстрашные в мире». По словам политика, самой бесстрашной следует считать советскую армию, отбившую нападение гитлеровцев.
В своем микроблоге в Twitter российский сенатор напомнил, что на армию Адольфа Гитлера «работало пол-Европы». При этом Пушков считает, что американские власти «тянули» с открытием второго фронта.
Как ранее сообщало «URA.RU», Дональд Трамп, выступая на военной базе в Японии, назвал американских солдат «лучшими людьми» в мире. По мнению главы Белого дома, это позволяет Соединенным Штатам господствовать в мировой политике.