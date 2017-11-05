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05 ноября 2017
21:54  05 ноября 2017 0

Пушков — Трампу: самая бесстрашная армия отбила нападение Гитлера

Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
Сенатор ответил президенту СШАФото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор Алексей Пушков оспорил слова президента США Дональда Трампа о том, что американские бойцы — «самые бесстрашные в мире». По словам политика, самой бесстрашной следует считать советскую армию, отбившую нападение гитлеровцев.

В своем микроблоге в Twitter российский сенатор напомнил, что на армию Адольфа Гитлера «работало пол-Европы». При этом Пушков считает, что американские власти «тянули» с открытием второго фронта.

Как ранее сообщало «URA.RU», Дональд Трамп, выступая на военной базе в Японии, назвал американских солдат «лучшими людьми» в мире. По мнению главы Белого дома, это позволяет Соединенным Штатам господствовать в мировой политике.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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