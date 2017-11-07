На Урале нашли новое топливо для гигантских БелАЗов

На Урале удался эксперимент над огромными карьерными грузовиками из Белоруссии. В Магнитогорске прошли испытания по переводу БелАЗов на газодизельное топливо.
На основании результатов тестовых испытаний было заключено долгосрочное соглашение между ПАО «ММК», ПАО «НОВАТЭК», ООО «Гиг Инжиниринг» и ООО «Автотранспортное управление» на разработку оборудования и согласование в различных технических инстанциях эксплуатации техники на газодизельном топливе.
«На сегодня БелАЗ переоборудован, проводятся согласования по заправочной станции и обучение персонала работе с газовым оборудованием», — рассказал исполняющий обязанности директора ООО «Автотранспортное управление» Александр Крупнов.
Крупнов добавил, что в их автохозяйстве на газ переведены уже все автомобили, от легковых до «Газелей».
БелАЗы планируется заправлять сжиженным метаном, который будет поставляться в цистернах, криокамерах при температуре минус 160 градусов. Из-за гораздо меньшего объема сжиженный метан не требует оснащения автомобиля большим количеством баллонов.