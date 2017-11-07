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Главные новости Челябинской области
17:07  07 ноября 2017 0

На Южном Урале за убийство матери задержали мужчину, похитившего детей у бывшей жены

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Жителя Карталов задержали за убийство собственной материФото: depositphotos.com © URA.RU

В Карталах задержали местного жителя Бауржана Уромбаева, подозреваемого в избиении до смерти собственной матери. Его троих детей, которых он забрал после развода у бывшей супруги и отказывался отдавать даже судебным приставам, поместили в больницу, с ними работает психолог, сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

В местном следственном отделе подтвердили факт инцидента. «4 ноября обнаружен труп женщины. Судебно-медицинское исследование определило, что смерть носила насильственный характер. 5 ноября было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По подозрению в совершении преступления задержан сын погибшей. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В момент инцидента в доме никого больше не было», — сообщил «URA.RU» руководитель карталинского следственного отдела СКР по Челябинской области Артем Карнаухов.

Имя задержанного Бауржана Уромбаева связано с громким семейным скандалом. Он работал водителем автобуса. Его жена Любовь Минкина, помощница воспитателя в местном детсаде, подала на развод из-за побоев. Уромбаев забрал всех детей — девочек восьми и четырех лет, а также пятилетнего мальчика. Бывшая супруга пыталась судиться и еще год назад выиграла иск о том, чтобы дети проживали с ней. В решении суда содержится заключение судмедэксперта о «формировании негативного отношения детей к матери со стороны отца и его родственников, намеренном ограничении контактов матери с детьми». Однако ни обращения в службу судебных приставов, ни к детскому омбудсмену Ирине Буториной результата не дали. Вернуть детей Любовь Минкина так и не смогла. От ее имени адвокат Олег Ершов подал в суд иск на бездействие приставов. Ближайшее заседание пройдет 8 ноября.

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«Судя по тому, что сейчас детей заперли в больнице, можно предположить, что они были свидетелями убийства. Очень надеюсь, что все же отец не убивал бабушку у них на глазах. Но мать почему-то не допускают к ним в больницу. Если бы приставы сразу исполнили решение суда, возможно, инцидента удалось бы избежать», — рассуждает юрист.

Детский омбудсмен Ирина Буторина говорит, что ситуация находится на контроле в ее аппарате. «Две недели назад лично выезжала в Карталы, встречались с органами опеки и судебными приставами. Дети категорически отказывались идти к матери. По заключению психолога, силовой метод передачи детей матери был недопустим. Учитывая вновь открывшиеся обстоятельства [задержание их отца], с детьми работают психологи. Учитывая рекомендации психолога, будет оказана помощь по восстановлению детско-родительских отношений. Когда ситуация будет купирована, детей передадут матери», — отметила уполномоченный.

В пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области подтвердили, что детей передали «от родственников отца сотрудникам органа опеки» и поместили в лечебное учреждение «для обследования и дальнейшего определения в реабилитационный центр». «Детский психолог, присутствующий на исполнительных действиях, категорически запретила передачу детей матери в связи с их отказом возвращаться к ней. Сейчас с мамой и детьми работают психологи. Как только между ними будут восстановлены детско-родительские отношения, дети будут переданы ей. Данная ситуация контролируется уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области И.В. Буториной», — добавили в УФССП.

Сергей Леонов
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