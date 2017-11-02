Воспитателя челябинского детсада избили и забрали троих детей

18:18 02 ноября 2017 0

Воспитатель пытается отсудить собственных детей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Воспитатель одного из детских садов Карталинского района Любовь Минкина судится с приставами, которые уже год не могут вернуть ей троих детей. Бывший муж сразу после развода забрал к себе девочек восьми и четырех лет, а также пятилетнего мальчика и отказывается отдавать их даже по решению суда, сообщила женщина корреспонденту «URA.RU».

По словам Любови Минкиной, она была замужем за Бауржаном Уромбаевым с 2007 года. Но мужчина стал злоупотреблять алкоголем и бить ее. В марте 2016-го муж дважды ударил Минкину стеклянной бутылкой по голове. После этого женщина с детьми ушла из дома к своей матери. Через несколько дней супруг силой забрал детей к себе.

Минкина подала на развод и 1 декабря прошлого года суд удовлетворил иск и определил, что дети должны жить с ней. Решение должно вступить в силу немедленно, говорится в вердикте. Но вот уже почти год она не может добиться вернуть дочерей и сына.

В службе судебных приставов сообщили, что действовали строго в рамках закона: неоднократно являлись по месту жительства отца детей, но тот их не пускал. Поэтому у них не было возможности исполнить решение суда. «Неоднократные попытки принудительного исполнения решения суда встречали противоправные действия со стороны должника и иных лиц», — заявила пристав-исполнитель Гульжан Баитова.

Даже в судебном решении Бауржан Уромбаев характеризуется агрессивным и вспыльчивым, неоднократно был замечен пьяным в общественных местах, однажды за это на него составили протокол. За то время, которое дети живут с ним, они перестали ходить в школу и садик.

Любовь Минина, устав бороться за детей в одиночку, наняла юриста и подала иск в горсуд на бездействие приставов, поскольку те могли вызвать группу быстрого реагирования и силой забрать детей. Жалоба с описанием ситуации направлена уполномоченному по правам ребенка в Челябинской области Ирине Буториной. Между тем 1 декабря исполнится ровно год с тех пор, как суд вынес решение о немедленной передаче детей матери.