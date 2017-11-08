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08 ноября 2017
14:37  08 ноября 2017 0

Сирийцы устали от войны и коррупции, но не хотят уезжать из страны

Децл, Никита Михалков, бобслей, флаг Сирии, флаг Латвии, флаг Японии, флаг сирии, сирийские демонстранты
Большинство верит в то, что мирная жизнь еще придетФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Санкт-Петербургский государственный университет провел первый масштабный соцопрос жителей Сирии после начала военной операции против террористов. Участие в нем приняли жители всех 14 провинций страны. Первый вопрос, который интересовал исследователей — как жители Сирии оценивают жизнь в стране.

По данным «Федерального агентства новостей», 92% опрошенных обозначили ситуацию как кризисную. Уточняется, что большая часть инфраструктуры Сирии разрушена, ее граждане испытывают на себе высокий уровень безработицы, перебои с поставками воды, газа и электроэнергии. При этом 34% оценивают действия властей на местах по решению текущих проблем на местах как неудовлетворительные, хотя 26% оценили их положительно. В то же время политику президента Башара Асада 60% поддерживают.

При всех трудностях большинство опрошенных заявило, что ни при каких условиях не покинули бы страну. Так, на эмиграцию были согласны 41%, тогда как 56% категорически отвергли такую возможность, причем 14% из них заявили, что возможность для смены места жительства у них была, но они решили ею не пользоваться.

Авторы исследования отметили, что в основном желающие уехать — мусульманские радикалы, желающие перебраться в Канаду и Европу, где, как им кажется, у них будет больше возможностей для демонстрации своих религиозных чувств.

«Таким образом, данное исследование отображает усталость жителей Сирии от войны и их стремление жить в сильной стране с отлаженными механизмами функционирования государственных институтов. При этом, несмотря на заявления многих западных политиков о „бесчеловечности“ Башара Асада, большинство сирийцев, осознавая характер внутренних проблем САР, все же оценивает его работу положительно и отдает предпочтение правящей партии „БААС“. Что касается оценки главных внешних сил, действующих в Сирии, то Россия воспринимается народом республики как безусловный друг, а США, наоборот, как один из злейших врагов», — резюмировали исследователи.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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