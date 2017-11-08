В Прикамье в баре зарезали помощника экс-мэра

В ночь с 7 на 8 ноября в одном из баров Прикамья произошло убийство. В четвёртом часу ночи по неизвестным причинам произошла драка с применением холодного оружия, сообщают местные СМИ.
Жертвой поножовщины в Чайковском в баре «Диалог» стал Денис Гармаш, который некоторое время являлся помощником экс-мэра города Игоря Андриива. Из неофициального источника стало известно, что по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве 31-летний мужчина. Злоумышленник напал с ножом на Гармаша, от полученных травм потерпевший скончался, пишет chaiknews
В ОМВД России по Чайковскому району от комментариев отказались. Прощание с Денисом Гармашом состоится в пятницу, 10 ноября, передает издание.
Ранее «URA.RU» публиковало видео с камер подъезда одно из жилых домов в Новосибирске, где голые мужчины устроили кровавую поножовщину. Один из мужчин скончался от полученных травм, а его товарищ, весь в крови, сумел спуститься к консьержке и попросил вызвать помощь.