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08 ноября 2017
07 ноября 2017
22:56  08 ноября 2017 0

В Прикамье в баре зарезали помощника экс-мэра

Клипарт., нож, убийство, нападение, покушение, уголовник, разбой, колотая рана, бандит, преступник
В баре «Диалог» произошла драка «на ножах»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ночь с 7 на 8 ноября в одном из баров Прикамья произошло убийство. В четвёртом часу ночи по неизвестным причинам произошла драка с применением холодного оружия, сообщают местные СМИ.

Жертвой поножовщины в Чайковском в баре «Диалог» стал Денис Гармаш, который некоторое время являлся помощником экс-мэра города Игоря Андриива. Из неофициального источника стало известно, что по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве 31-летний мужчина. Злоумышленник напал с ножом на Гармаша, от полученных травм потерпевший скончался, пишет chaiknews

В ОМВД России по Чайковскому району от комментариев отказались. Прощание с Денисом Гармашом состоится в пятницу, 10 ноября, передает издание.

Ранее «URA.RU» публиковало видео с камер подъезда одно из жилых домов в Новосибирске, где голые мужчины устроили кровавую поножовщину. Один из мужчин скончался от полученных травм, а его товарищ, весь в крови, сумел спуститься к консьержке и попросил вызвать помощь.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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