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Главные новости Пермского края
10:53  09 ноября 2017 0

Стали известны подробности убийства помощника экс-мэра в Чайковском

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, нож, убийство, нож в крови, кровь на полу, окровавленный нож, капли крови, пятна крови
Дениса Гармаша убили в случайной пьяной дракеФото: depositphotos.com © URA.RU

Бывшего общественного помощника мэра Чайковского убили в случайной пьяной драке. Следователи возбудили уголовное дело.

В ночь на 8 ноября в баре «Диалог» в центре Чайковского был убит Денис Гармаш, который некоторое время являлся помощником экс-мэра города Игоря Андриива. Как пояснили «URA.RU» в СУ СКР по Пермскому краю, у мужчины произошел конфликт с одним из посетителей бара. Ранее они не были знакомы между собой. В результате завязалась драка, и незнакомец ударил ножом общественника.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье „Убийство“. Подозреваемый задержан, решается вопрос о его заключении под стражу», — рассказала пресс-секретарь следственного управления Ирина Незнамова.

Как писало «URA.RU» ранее, прощание с Денисом Гармашом состоится в пятницу, 10 ноября.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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