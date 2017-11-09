Стали известны подробности убийства помощника экс-мэра в Чайковском

Бывшего общественного помощника мэра Чайковского убили в случайной пьяной драке. Следователи возбудили уголовное дело.
В ночь на 8 ноября в баре «Диалог» в центре Чайковского был убит Денис Гармаш, который некоторое время являлся помощником экс-мэра города Игоря Андриива. Как пояснили «URA.RU» в СУ СКР по Пермскому краю, у мужчины произошел конфликт с одним из посетителей бара. Ранее они не были знакомы между собой. В результате завязалась драка, и незнакомец ударил ножом общественника.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье „Убийство“. Подозреваемый задержан, решается вопрос о его заключении под стражу», — рассказала пресс-секретарь следственного управления Ирина Незнамова.
Как писало «URA.RU» ранее, прощание с Денисом Гармашом состоится в пятницу, 10 ноября.