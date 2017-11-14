В школах Екатеринбурга классы увеличатся до 40 человек

К 2020 году количество школьников в Екатеринбурге вырастет на 20 тысяч. Из-за нехватки школ и учителей число детей в классах придется увеличивать до 40 человек. Об этом стало известно 14 ноября из выступления в гордуме начальника департамента экономики мэрии Алексея Прядеина, передает корреспондент «URA.RU».
«К 2020 году у нас будут школы, где по 70 человек в классе?» — поинтересовался у чиновников депутат Константин Киселев. Кто-то из народных избранников его поддержал, заявив, что «школы не резиновые». Но вице-мэр по стратегическому развитию, экономике и финансам Андрей Корюков заявил, что действительно придется пересматривать комплектацию классов.
«В 80-х годах у нас уже была ситуация, когда в классах училось по 40 человек, вы должны это помнить», — отметил Корюков. Чиновник подчеркнул: чтобы этого не допустить, необходимо серьезное софинансирование из федерального и областного бюджетов на строительство большего количества школ.
Так, чтобы обеспечить обучение в одну смену, городу необходимо вложить в строительство школ до 2025 года не менее 75 миллиардов рублей. В год необходимо возводить как минимум по четыре школы. Известно, что в 2018 году пока запланировано строительство лишь двух образовательных учреждений.