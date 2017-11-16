00:15 16 ноября 2017 0

Новой площадкой для храма должна стать набережная у Театра драмы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловское министерство строительства сначала объявило, а затем неожиданно отменило общественные слушания по новому местоположению Собора Святой Екатерины в Екатеринбурге. Утром 15 ноября в распоряжении журналистов появился приказ министра Михаила Волкова, которым он назначил на 27 ноября в ДК Железнодорожников слушания. Предметом обсуждения должны были стать изменения в назначении участка земли на набережной пруда.

Месяц назад после длительного обсуждения губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал меценатов изменить свой проект и вместо акватории городского пруда, выбрать площадкой для строительства набережную со стороны театра драмы. Инициатива была положительно оценена противниками строительства насыпного острова, но требовала юридических изменений в статусе предложенного участка, рассказал источник в администрации губернатора.

Именно для этого и должны были состояться слушания. Проект храма на них рассматривать не собирались, подтверждает представитель меценатов: он еще не нарисован.

О слушаниях сообщили журналисты, после чего на сайте ведомства появился другой приказ, аннулирующий предыдущий документ: «Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 10.11.2017 №1169-п „О назначении публичных слушаний…“».

Это родило вторую волну сообщений, еще более мощную, чем первая.

Журналист «URA.RU» обратился за комментарием в департамент информационной политики Свердловской области — ответ пока не поступил.

Ранее Собор Святой Екатерины хотели построить в Екатеринбурге прямо в акватории городского пруда. Для этого предполагалось создание насыпного острова напротив спортивного комплекса «Динамо». Но позднее выяснилось, что площадка в акватории архисложная для освоения.