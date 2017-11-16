{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Письмо руководству СК и Генпрокуратуры отправил Пушков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,25
Динамика за 2 недели
Евро 71,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 ноября 2017
15 ноября 2017
14 ноября 2017
00:15  16 ноября 2017 0

Свердловский Минстрой зачем-то создал дополнительный шум вокруг строительства храма святой Екатерины. С такими друзьями врагов не надо

Улица Бориса Ельцина. Екатеринбург , правительство свердловской области, башня исеть, театр драмы, екатеринбург сити, законодательное собрание со, правительство со, отель хайят, отель hyatt, заксо, октябрьская площадь
Новой площадкой для храма должна стать набережная у Театра драмыФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Битва за храм
все новости сюжета

Свердловское министерство строительства сначала объявило, а затем неожиданно отменило общественные слушания по новому местоположению Собора Святой Екатерины в Екатеринбурге. Утром 15 ноября в распоряжении журналистов появился приказ министра Михаила Волкова, которым он назначил на 27 ноября в ДК Железнодорожников слушания. Предметом обсуждения должны были стать изменения в назначении участка земли на набережной пруда.

Месяц назад после длительного обсуждения губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал меценатов изменить свой проект и вместо акватории городского пруда, выбрать площадкой для строительства набережную со стороны театра драмы. Инициатива была положительно оценена противниками строительства насыпного острова, но требовала юридических изменений в статусе предложенного участка, рассказал источник в администрации губернатора.

Именно для этого и должны были состояться слушания. Проект храма на них рассматривать не собирались, подтверждает представитель меценатов: он еще не нарисован.

Новость по теме
В Екатеринбурге праздник плюрализма: защитники пруда дали оценку переносу храма на сушу

О слушаниях сообщили журналисты, после чего на сайте ведомства появился другой приказ, аннулирующий предыдущий документ: «Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 10.11.2017 №1169-п „О назначении публичных слушаний…“».

Это родило вторую волну сообщений, еще более мощную, чем первая.

Журналист «URA.RU» обратился за комментарием в департамент информационной политики Свердловской области — ответ пока не поступил.

Ранее Собор Святой Екатерины хотели построить в Екатеринбурге прямо в акватории городского пруда. Для этого предполагалось создание насыпного острова напротив спортивного комплекса «Динамо». Но позднее выяснилось, что площадка в акватории архисложная для освоения.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров