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17 ноября 2017
15:08  20 ноября 2017 0

Главного коммунальщика Сургута понижают в должности. Богачу дают новый пост

Обсуждение вырубки ботанического сада на территории парка
Коммунальное хозяйство Сургута возглавил Роман БогачФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Директор департамента городского хозяйства Константин Карпеткин покидает свой пост. Соответствующие документы будут подписаны в понедельник, 20 ноября, подтвердил «URA.RU» советник главы города Александр Оверчук.

Константин Карпеткин останется в департаменте, но уже на должности заместителя директора. Структуру возглавит Роман Богач, ранее руководивший управлением по природопользованию и экологии. Богач считается человеком из команды мэра Вадима Шувалова — управление он возглавил в ноябре 2016-го года. Карпеткин был одним из людей старой управленческой школы Сургута — он возглавил департамент городского хозяйства после череды отставок в мэрии.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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