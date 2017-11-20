Коммунальное хозяйство Сургута возглавил Роман Богач
Директор департамента городского хозяйства Константин Карпеткин покидает свой пост. Соответствующие документы будут подписаны в понедельник, 20 ноября, подтвердил «URA.RU» советник главы города Александр Оверчук.
Константин Карпеткин останется в департаменте, но уже на должности заместителя директора. Структуру возглавит Роман Богач, ранее руководивший управлением по природопользованию и экологии. Богач считается человеком из команды мэра Вадима Шувалова — управление он возглавил в ноябре 2016-го года. Карпеткин был одним из людей старой управленческой школы Сургута — он возглавил департамент городского хозяйства после череды отставок в мэрии.