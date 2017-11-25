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25 ноября 2017
12:10  25 ноября 2017 2

Уральский радиолюбитель доказал, что американцы были на Луне. ФОТО, ВИДЕО

Астронавты использовали два типа скафандровФото: Валентин Дегтерев

Радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев разоблачил фейк, который запустил в интернет блогер Джордж Грэхем. Американец написал, что рассматривал фотографии миссии Аполлон 17 и увидел в отражении на забрале шлема человека без скафандра. В итоге он сделал вывод, что его соотечественники на Луну не летали, а съемки со спутника Земли записали в Голливуде.

«К сожалению, этот бред подхватили в нашей стране. Горячо поддержали это даже известные политики. Впрочем, это понятно. Нынешние успехи России в космонавтике очень скромные, а так как хвалиться больше нечем, то хочется верить, что и США на Луне никогда не были. Кстати. Автор этой статьи родился и жил в СССР. У нас не было даже тени сомнения в том, что американцы были на Луне. Так как у нас было настоящее образование», — возмущенно сообщил «URA.RU» Дегтерев.

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Оригинальная фотография НАСА Фото: Валентин Дегтерев

По словам исследователя, во время миссии Аполлон 17 на борту космического корабля было два разных скафандра. Базовая модель скафандра Apollo A7-LB EVA Suit, ILC Industries, 1971 надета на астронавте с кинокамерой в руках. У нее есть большой ранец за плечами. Большой он из-за того, что в верхней его части находится радиостанция. Его использовали, когда человек далеко отходил от корабля. Вторая модель намного проще: ранец небольшой и не выступает из-за спины, а также нет блока радиостанции. Астронавт в этом скафандре и отражается в стекле шлема.

«Как видите, никакой мистики и заговора нет. Американцы на Луне действительно были. Как бы неприятно нам от этого ни было. В отношении американского блогера скажу, что позорить свою страну на весь свет — это очень подло и неприлично. Тем более используя такой примитивный фейк. Впрочем, думаю, он никогда не знал того, о чем я прочитал буквально через пару минут поисков в интернете», — резюмировал Валентин Дегтерев.

Валерий Дорофеев
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