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28 ноября 2017
27 ноября 2017
Главные новости Москвы
02:58  28 ноября 2017 0

В США заявили о желании наладить отношения с Россией

автосалон, противостояние россия и сша, агрессия, злость, ругань, бунт, флаги россия и сша, противостояние россия сша
Представитель Госдепа обвинил Кремль в осложнении взаимоотношений между странамиФото: depositphotos.com © URA.RU

Спецпредставитель Госдепартамента Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер заявил, что американская сторона «хотела бы поладить с Россией», однако Москва, по его мнению, затрудняет этот процесс. Об этом дипломат сообщил журналистам в понедельник, 27 ноября.

«Знаете, ведь Россия сама это начала. Люди не хотят быть (враждебными по отношению к России), а хотели бы того же, о чём говорил президент: „Мы бы хотели поладить с Россией“. Однако то, что делает Россия, сильно затрудняет этот процесс», — приводит RT слова Волкера, который также добавил, что для улучшения отношений между странами нужно «увидеть прогресс на Украине».

Ранее, напомним, Курт Волкер назвал состоявшуюся 13 ноября встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым «шагом назад». Речь, к слову, шла о переговорах по размещению миротворцев на юго-втостоке Украины.

Сергей Демин
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