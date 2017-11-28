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Главные новости Челябинской области
13:16  28 ноября 2017 0

Гендиректора «Маяка» выдвинули в президенты РФ после выброса рутения

Похлебаев Михаил для интервью. Челябинск, похлебаев михаил
В Озерске назвали листовки с Похлебаевым провокациейФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Выброс рутения на Урале
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В Озерске Челябинской области утром 28 ноября, во вторник, вывесили листовки с изображением гендиректора ПО «Маяк» Михаила Похлебаева как будущего кандидата в президенты России. На «Маяке» случившееся назвали провокацией. Источники называют предполагаемого автора провокации.

На листовке возле фото изображен логотип «Единой России», вверху надпись «Выборы президента России», внизу лозунг «Приподнял комбинат — подниму Россию». «Ну конечно, это провокация! — заявили „URA.RU“ в пресс-службе ПО „Маяк“. — Руководитель предприятия не собирается на выборы президента».

«Да, это провокация, причем очень низкого пошиба, — прокомментировал „URA.RU“ пресс-секретарь мэрии Озерска Сергей Зюсь. — Надеемся, что правоохранительные органы разберутся во всем».

В Озерске уже ходят слухи, что листовки мог повесить депутат горсобрания Максим Алушкин, один из противников ПО «Маяк», известный своей скандальностью. Так, в феврале 2016 года он пытался силой захватить кресло сити-менеджера города. А в январе 2013 года судебные приставы увели его прямо с сессии, чтобы доставить в отдел.

«Обратите внимание, информация про листовки появилась в одном из СМИ от самого Алушкина, — сказал „URA.RU“ собственный источник. — Листовок несколько, а он преподносит, как будто обклеили все остановочные комплексы. Если бы было так, об этом уже в соцсетях с утра писали бы. А получается, что мало кто, кроме самого Алушкина, заметил».

Информационная атака на ПО «Маяк» усилилась после того, как предприятие обвинили в выбросе рутения. На самом химкомбинате опровергли причастность к случившемся. Ученые-ядерщики создали специальную комиссию для поиска источника опасного вещества.

Альбина Золотухина
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