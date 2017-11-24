Ученые-атомщики организовали комиссию, которая должна установить источник происхождения рутения-106, обнаруженного европейскими и российскими системами экологического мониторинга в атмосфере. Как уточнили в пресс-службе «Росатома», к российским ученым могут присоединиться их иностранные коллеги.
Инициаторами создания комиссии стали специалисты Института безопасного развития атомной энергии (ИБРАЭ) РАН и Российская национальная комиссия по защите от радиационного риска. К ним, как уточнили в госкорпорации, могут присоединиться европейские ученые, сотрудники надзорных органов, специалисты-атомщики, обладающие необходимой квалификацией и исследовательскими возможностями.
По данным «Росатома», комиссия проведет повторный анализ первичных данных мониторинга контроля радиационной обстановки. Будут созданы и верифицированы компьютерные модели, восстанавливающие картину распространения и движения воздушных масс. ИБРАЭ РАН согласился выступать координатором работы по созданию комиссии.
Как ранее писало «URA.RU», мониторинговые станции зафиксировали в конце сентября — начале ноября выброс рутения-106. И хотя уровни рутения-106 в атмосфере были на несколько порядков (до 10 000 раз) ниже разрешенных объемов, то есть считаются безопасными для людей и окружающей среды, тем не менее, ученые создают свою независимую комиссию, которая установит истину о причинах появления этого радионуклида.
Специалисты сделали вывод, что радиоактивное облако могло прийти с Урала. Позднее Росгидромет сообщил о выбросе радиации под Челябинском. В ведомстве заявили, что выброс рутения-106 в атмосферу на Урале никак не угрожает жителям страны.
«Рутений-106 не существует в природе, его получают для использования в медицине (объем наработки в России — 0,1 кюри в год), а также для радиоизотопных источников энергии (автономные энергоисточники для морских навигационных маяков или для малых искусственных спутников Земли). То есть его появление в атмосфере можно объяснить только техногенной природой», — говорится в сообщении «Росатома». Корпорация выразила готовность оказать всестороннюю поддержку независимой комиссии.
Ранее в «Росатоме» заявили, что все объекты атомной отрасли России, включая энергоблоки АЭС, а также предприятия ядерного оружейного комплекса, работали и работают в штатном режиме. В связи с выбросами на предприятиях госкорпорации побывал с проверкой Ростехнадзор.