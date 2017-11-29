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Главные новости Пермского края
13:41  29 ноября 2017 0

На юге Прикамья с подозрением на «мышиную лихорадку» в больницу попал седьмой рабочий

Клипарт. Охота. Челябинск, осень, мышь
«Мышиную лихорадку» переносят дикие грызуныФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врачи Чайковского установили причину смерти одного из госпитализированных накануне рабочих. Выяснилось, что мужчина умер именно от геморрагической лихорадки, называемой в народе «мышиной». Кроме того, в больницу попал еще один человек.

«Всего в больницу были доставлены семь человек, — рассказали „URA.RU“ в пресс-службе краевого Минздрава. — Один человек скончался. Сначала анализы не подтвердили диагноз „геморрагическая лихорадка“, однако повторные исследования показали, что именно эта болезнь привела к летальному исходу. Сейчас в больнице Чайковского остаются шесть рабочих, которым поставили опасный диагноз, это уже тревожный звоночек».

Целую строительную бригаду увезли в больницу в понедельник, 27 ноября. У всех были симптомы, напоминающие «мышиную лихорадку». Известно, что рабочие приехали из Удмуртии, где сейчас один из самых высоких показателей заболеваемости этой болезнью за последние 10 лет.

«Мышиная» лихорадка — острое вирусное природно-очаговое заболевание, которое грозит повреждением почек. Болезнь переносят дикие грызуны. Чтобы избежать заболевания, необходимо тщательно прибирать прилегающую к дому территорию и выбрасывать пищевые отходы в контейнер с плотно закрывающейся крышкой.

Анна Белкина
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