На юге Прикамья с подозрением на «мышиную лихорадку» в больницу попал седьмой рабочий

Врачи Чайковского установили причину смерти одного из госпитализированных накануне рабочих. Выяснилось, что мужчина умер именно от геморрагической лихорадки, называемой в народе «мышиной». Кроме того, в больницу попал еще один человек.
«Всего в больницу были доставлены семь человек, — рассказали „URA.RU“ в пресс-службе краевого Минздрава. — Один человек скончался. Сначала анализы не подтвердили диагноз „геморрагическая лихорадка“, однако повторные исследования показали, что именно эта болезнь привела к летальному исходу. Сейчас в больнице Чайковского остаются шесть рабочих, которым поставили опасный диагноз, это уже тревожный звоночек».
Целую строительную бригаду увезли в больницу в понедельник, 27 ноября. У всех были симптомы, напоминающие «мышиную лихорадку». Известно, что рабочие приехали из Удмуртии, где сейчас один из самых высоких показателей заболеваемости этой болезнью за последние 10 лет.
«Мышиная» лихорадка — острое вирусное природно-очаговое заболевание, которое грозит повреждением почек. Болезнь переносят дикие грызуны. Чтобы избежать заболевания, необходимо тщательно прибирать прилегающую к дому территорию и выбрасывать пищевые отходы в контейнер с плотно закрывающейся крышкой.