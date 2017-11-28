В больницу попали сразу шесть человек из соседнего региона
Шесть человек в Чайковском госпитализировали с подозрением на мышиную лихорадку. Один человек скончался.
Целую строительную бригаду увезли в больницу в понедельник, 27 ноября. У всех них были симптомы, напоминающие геморрагическую (или в народе мышиную) лихорадку. Один из рабочих — 24-летний парень — умер. «Врачи не подтвердили у него предварительный диагноз, — пояснили „URA.RU“ в пресс-службе краевого Минздрава. — Тем не менее, некоторые из госпитализированных действительно больны геморрагической лихорадкой. Их жизни сейчас ничего не угрожает».
Известно, что заболевшие рабочие приехали из Удмуртии, где сейчас один из самых высоких показателей заболеваемости мышиной лихорадкой за последние 10 лет.