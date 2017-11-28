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Главные новости Пермского края
19:35  28 ноября 2017 0

В Прикамье экстренно госпитализировали бригаду строителей. Один человек погиб

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В больницу попали сразу шесть человек из соседнего регионаФото: depositphotos.com © URA.RU

Шесть человек в Чайковском госпитализировали с подозрением на мышиную лихорадку. Один человек скончался.

Целую строительную бригаду увезли в больницу в понедельник, 27 ноября. У всех них были симптомы, напоминающие геморрагическую (или в народе мышиную) лихорадку. Один из рабочих — 24-летний парень — умер. «Врачи не подтвердили у него предварительный диагноз, — пояснили „URA.RU“ в пресс-службе краевого Минздрава. — Тем не менее, некоторые из госпитализированных действительно больны геморрагической лихорадкой. Их жизни сейчас ничего не угрожает».

Известно, что заболевшие рабочие приехали из Удмуртии, где сейчас один из самых высоких показателей заболеваемости мышиной лихорадкой за последние 10 лет.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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