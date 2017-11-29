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29 ноября 2017
14:47  29 ноября 2017 0

Актер Андрей Мягков госпитализирован

Четыре года назад президент наградил Андрея Мягкова орденом ДружбыФото: официальный сайт президента РФ

Актер Андрей Мягков госпитализирован в одну из клиник Москвы. Перед этим артист пожаловался врачам на сильные боли в голове.

Актер подтвердил телеграм-каналу Маsh, что находится в стационаре. Врачи решили перестраховаться и оставили его на некоторое время в больнице.

Мягков широко известен ролями в таких фильмах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс». С 1987 года Мягков служит во МХТ имени А. П. Чехова. Актер удостоен множества государственных наград, в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и ордена Дружбы.

Нина Калинина
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