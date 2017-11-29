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29 ноября 2017
17:20  29 ноября 2017 0

В Кремле пообещали защитить российских спортсменов

ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, песков дмитрий
Нельзя делать резких, непродуманных действий, подчеркнул пресс-секретарь президентаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти приложат все усилия для скорейшего разрешения допингового скандала, в котором оказались замешаны российские спортсмены.

«Мы намерены делать все возможное для защиты интересов наших спортсменов и для того, чтобы напряженность была преодолена. Нельзя делать резких, непродуманных действий. Все, что необходимо, делается», — цитирует слова Дмитрия Пескова RT.

Дмитрий Песков уточнил, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков преследуется по закону, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в газете The New York Times опубликовали выдержки из дневника бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора WADA Григория Родченкова. В нем он описывал свои рецепты смешивания анаболиков.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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