В Кремле пообещали защитить российских спортсменов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти приложат все усилия для скорейшего разрешения допингового скандала, в котором оказались замешаны российские спортсмены.
«Мы намерены делать все возможное для защиты интересов наших спортсменов и для того, чтобы напряженность была преодолена. Нельзя делать резких, непродуманных действий. Все, что необходимо, делается», — цитирует слова Дмитрия Пескова RT.
Дмитрий Песков уточнил, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков преследуется по закону, отмечает «Федеральное агентство новостей».
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в газете The New York Times опубликовали выдержки из дневника бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора WADA Григория Родченкова. В нем он описывал свои рецепты смешивания анаболиков.