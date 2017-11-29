06:59 29 ноября 2017 0

Григорий Родченков имел привычку записывать все свои действия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Газета The New York Times получила доступ к дневникам бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора WADA Григория Родченкова. Последний, как выяснилось, имел привычку записывать все свои действия.

В частности, как отмечает РБК, в дневнике от 13 января 2014 года говорится о допинговом коктейле — смеси трех анаболических стероидов и вермута. Сейчас личные записи экс-главы лаборатории используются в качестве улик для доказательства существования допинговых махинаций в российском спорте, отмечают «Известия».

Накануне Следственный комитет России обвинил Родченкова во взломе базы данных российских спортсменов из Соединенных Штатов. По данным силовиков, вместе с помощниками он мог удаленно вносить изменения в результаты тестирования спортсменов вплоть до июня 2016 года.