14:35 01 декабря 2017 0

Медиафорум до сих пор едва ли можно было назвать грандиозным мероприятием Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ежегодный свердловский медиафорум, обычно являвший собой жалкое провинциальное зрелище, в этом году неожиданно поднял свой статус. Его главным гостем станет новый председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, избранный на эту должность всего неделю назад. Организаторы утверждают, что поездка в Екатеринбург — первое региональное мероприятие с участием Соловьева. Найти опровержения этим сведениям не удалось.

Также в Екатеринбург прилетят пиарщица Марианна Максимовская (с момента ее ухода с телеканала «РЕН ТВ» она регулярно участвует в мероприятиях губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева), международный обозреватель Леонид Млечин, главред журнала «Журналистика и медиарынок» Владимир Касютин, директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких и свердловчанин, гендиректор группы «Эксперт» Михаил Нелюбин.

Форум пройдет в уральской столице 8—9 декабря на площадке Ельцин Центра. Первый его день откроется выступлением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и будет посвящен дискуссии на тему «Экспо-2025». Регионы как драйверы развития в контексте проведения крупных международных мероприятий». Предполагается, что обсуждать участники будут роль журналистского сообщества в вопросах формирования имиджа региона.

Во второй день для гостей может быть организована экскурсионная программа с посещением исторического парка «Россия — моя история». Организаторами медиафорума выступили департамент информполитики Свердловской области, свердловский творческий Союз журналистов, фонд Святой Екатерины, «Областное телевидение», а также свердловское региональное отделение «Медиасоюза», материнская структура которого была создана в 2000 году в пику Союзу журналистов России для усмирения его председателя Всеволода Богданова, но победить авторитетного руководителя не смогла, а теперь это уже и не актуально.