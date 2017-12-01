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01 декабря 2017
30 ноября 2017
14:35  01 декабря 2017 0

Свердловский медиафорум наконец-то станет достойным мероприятием. Уже на следующей неделе прилетят статусные гости и любимая пиарщица губернатора

VII Уральский медиафорум независимых региональных и местных СМИ. Екатеринбург, уральский медиа форум
Медиафорум до сих пор едва ли можно было назвать грандиозным мероприятиемФото: Анна Майорова © URA.RU
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Медиавойны и перестановки в СМИ
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Ежегодный свердловский медиафорум, обычно являвший собой жалкое провинциальное зрелище, в этом году неожиданно поднял свой статус. Его главным гостем станет новый председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, избранный на эту должность всего неделю назад. Организаторы утверждают, что поездка в Екатеринбург — первое региональное мероприятие с участием Соловьева. Найти опровержения этим сведениям не удалось.

Также в Екатеринбург прилетят пиарщица Марианна Максимовская (с момента ее ухода с телеканала «РЕН ТВ» она регулярно участвует в мероприятиях губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева), международный обозреватель Леонид Млечин, главред журнала «Журналистика и медиарынок» Владимир Касютин, директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких и свердловчанин, гендиректор группы «Эксперт» Михаил Нелюбин.

Форум пройдет в уральской столице 8—9 декабря на площадке Ельцин Центра. Первый его день откроется выступлением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и будет посвящен дискуссии на тему «Экспо-2025». Регионы как драйверы развития в контексте проведения крупных международных мероприятий». Предполагается, что обсуждать участники будут роль журналистского сообщества в вопросах формирования имиджа региона.

Во второй день для гостей может быть организована экскурсионная программа с посещением исторического парка «Россия — моя история». Организаторами медиафорума выступили департамент информполитики Свердловской области, свердловский творческий Союз журналистов, фонд Святой Екатерины, «Областное телевидение», а также свердловское региональное отделение «Медиасоюза», материнская структура которого была создана в 2000 году в пику Союзу журналистов России для усмирения его председателя Всеволода Богданова, но победить авторитетного руководителя не смогла, а теперь это уже и не актуально.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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