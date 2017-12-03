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Главные новости Челябинской области
17:18  03 декабря 2017 0

«Поймать бы и руки оторвать!» На Южном Урале вандалы разрушили ледовый городок. ФОТО

Ледовый городок разрушили перед зданием мэрииФОТО: «Типичный Чебаркуль», «ВКонтакте»

В Чебаркуле Челябинской области ночью разрушили строящийся ледовый городок на главной городской площади. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

В группе «Типичный Чебаркуль» появились снимки сломанных конструкций. «Вот так молодежь развлекается» — подписал фото автор поста, сообщив, что городок только начали строить накануне днем, 2 декабря, а ночью неизвестные раскололи ледовые плиты. Горожан возмутили действия хулиганов. «Нарожала страна уродов», «Поймать бы и руки оторвать», «Малышей жалко, что опять зимой никуда не сходить», — пишут пользователи. Они отмечают, что городок расположен в ста метрах от администрации и в ста пятидесяти метрах от прокуратуры. Челябинцы призывают надзорные органы принять к вандалам жесткие меры. «У нас же и полиция и казаки есть. Один раз хорошенько наказать хулиганов и всё», «на месте подрядчика, разместил бы объявление, в городе, что за информацию о хулиганах, ждет вознаграждение, и тогда этих „недоразвитых“ кто нить да сольёт)))…а потом выставить их на общее обозрение», «пусть бы нашли и штрафанули бы, да так, чтобы на Новый год шампанское не на что было покупать», — советуют подписчики.

Строительством ледового городка занимается миасский подрядчик. На возведение, содержание и демонтаж новогодних конструкций на главной площади в Чебаркуле из местного бюджета выделили 646 тыс. рублей, сообщает портал «Доступ 1».

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ФОТО: «Типичный Чебаркуль», «ВКонтакте»

Рита Теркина
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