Премьер Медведев отчитал Рогозина за провальный пуск ракеты «Союз»

16:42 04 декабря 2017 0

Медведев призвал исправить ошибки в космической отрасли Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал призвать к ответственности виновных за неудачный запуск с космодрома Восточный ракеты «Союз-2.1б». Он также отметил насущные проблемы космической отрасли.

«Нужно представить предложения и о том, как ситуацию исправить, и о том, кто за это ответит, конечно», — цитирует «Национальная служба новостей» Медведева. Премьер добавил, что ждет от вице-премьера Дмитрия Рогозина идей, как исправить ситуацию в российской космической отрасли, которая испытывает репутационные проблемы. «Нужно сделать все необходимые выводы по итогам работы комиссии, которая сейчас создана, и представить предложения по кардинальному исправлению ситуации», — передает его слова RT.

Ранее сообщалось, что запущенный с космодрома Восточный спутник «Метеор-М» упал в Атлантический океан. В «Роскосмосе» считают, в работе разгонного блока «Фрегат» произошел сбой. Позже на космодроме обнаружили несанкционированные свалки, которые находятся в том числе в непосредственной близости от стартового стола. Высказывалась также версия, что причиной ЧП стала ошибка в программировании пуска: ракета была запрограммирована на пуск с космодрома Байконур, а не с Восточного.

Экс-директор екатеринбургского НПО автоматики Леонид Шалимов, ставший героем скандала год назад при первом старте ракеты с нового российского космодрома, в комментарии «URA.RU» отмечал, что разгонные блоки, подобные стоявшему на упавшей недавно ракете, производят в НПО имени Лавочкина в Химках. «Так что может быть там кому-то придется отвечать, — предположил Шалимов. — Я же сам ушел год назад, так как я честный человек и обвинения, считаю, были незаслуженные».

Как ранее сообщало «URA.RU» в своей еженедельной рубрике «Слухи», по словам федеральных коллег Дмитрия Рогозина, в кулуарах всерьез обсуждается возможность отставки вице-премьера из-за потери двух космических аппаратов — спутника Росгидромета «Метеор-М» и студенческого аппарата МГТУ «Бауманец-2» — в результате схода с орбиты ракеты «Союз-2.1б».