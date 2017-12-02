{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин встретится с отстраненными олимпийцами. «Молодую гвардию» могут закрыть. Куйвашев переезжает в новый дом.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,75
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
02 декабря 2017
01 декабря 2017
Главные новости Москвы
10:02  02 декабря 2017 0

Космодром «Восточный» завалили строительным мусором. ФОТО

Активисты нашли свалки в нескольких сотнях метрах от места пуска ракетФото: пресс-служба амурского Центра ГЗ и ПБ

Комиссия Центра гражданской защиты и пожарной безопасности нашла на космодроме «Восточный» несанкционированные свалки. Они находятся в том числе в непосредственной близости от стартового стола, сообщили в пресс-службе амурского Центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Проверка космодрома проводилась по инициативе «Общероссийского народного фронта». О местах свалок активистам рассказали жители Амурской области. Для проверки сообщений создали специальную комиссию, которая зафиксировала пять мест скопления строительного мусора. Все они должны быть ликвидированы руководством «Восточного» до 1 мая.

В комиссию вошли зампредседателя амурского правительства Алексей Венглинский, работники прокуратуры, Роскосмоса, Роспотребнадзора, представители заинтересованных органов исполнительной власти правительства Амурской области.

Отметим, в СМИ уже больше недели обсуждается очередной неудачный запуск ракеты с космодрома «Восточный». При выходе на орбиту та не получила необходимый разгон, после чего упала в океан. Вместе с ней утонул и спутник метеослужбы. Стоимость пуска оценивается в три миллиарда рублей. По последним данным, причиной падения космического аппарата стало то, что в него были заложены неверные данные о месте старта, что привело к включению двигателей в неподходящее время и их неэффективной работе.

1/3
Фото: пресс-служба амурского Центра ГЗ и ПБ

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров