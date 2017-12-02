Космодром «Восточный» завалили строительным мусором. ФОТО

10:02 02 декабря 2017 0

Активисты нашли свалки в нескольких сотнях метрах от места пуска ракет Фото: пресс-служба амурского Центра ГЗ и ПБ

Комиссия Центра гражданской защиты и пожарной безопасности нашла на космодроме «Восточный» несанкционированные свалки. Они находятся в том числе в непосредственной близости от стартового стола, сообщили в пресс-службе амурского Центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Проверка космодрома проводилась по инициативе «Общероссийского народного фронта». О местах свалок активистам рассказали жители Амурской области. Для проверки сообщений создали специальную комиссию, которая зафиксировала пять мест скопления строительного мусора. Все они должны быть ликвидированы руководством «Восточного» до 1 мая.

В комиссию вошли зампредседателя амурского правительства Алексей Венглинский, работники прокуратуры, Роскосмоса, Роспотребнадзора, представители заинтересованных органов исполнительной власти правительства Амурской области.

Отметим, в СМИ уже больше недели обсуждается очередной неудачный запуск ракеты с космодрома «Восточный». При выходе на орбиту та не получила необходимый разгон, после чего упала в океан. Вместе с ней утонул и спутник метеослужбы. Стоимость пуска оценивается в три миллиарда рублей. По последним данным, причиной падения космического аппарата стало то, что в него были заложены неверные данные о месте старта, что привело к включению двигателей в неподходящее время и их неэффективной работе.