Депутаты Екатеринбурга придумали, как построить вторую ветку метро

Депутат гордумы Екатеринбурга Николай Косарев на заседании 5 декабря предложил прописать в проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов отдельной строкой расходы на проектировку второй ветки метро.
Инициативу поддержал председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Владимир Крицкий. «В связи с тем, что Екатеринбург подал заявку на Экспо-2025, нам необходимо приступить к разработке проектной документации второй линии метро. Если в бюджете будет отдельная строчка, то появятся возможность привлечь на это дело дополнительное финансирование. Если строчки не будет, то и шанса не будет», — заявил Крицкий.
Депутаты гордумы также подписали обращение на имя главы администрации Александра Якоба. Они просят у сити-менеджера предусмотреть в бюджете города на 2018 год финансирование разработки проекта второй очереди метро. В документе отмечается, что актуальность строительства новой линии существенно возросла в связи с предполагаемым проведением в городе Экспо -2025
Строительство второй линии метрополитена в Екатеринбурге обсуждают не первый год. Представители областной и городской власти неоднократно отмечали, что без помощи федерального бюджета проект реализовать невозможно. До сих пор проект не включен ни в какие федеральные программы.