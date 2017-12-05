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05 декабря 2017
04 декабря 2017
10:38  05 декабря 2017 0

Депутаты Екатеринбурга придумали, как построить вторую ветку метро

Метрополитен. Екатеринбург, метро, общественный транспорт
Депутаты предложили сдвинуть с мертвой точки проект, о котором мечтают горожанеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутат гордумы Екатеринбурга Николай Косарев на заседании 5 декабря предложил прописать в проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов отдельной строкой расходы на проектировку второй ветки метро.

Инициативу поддержал председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Владимир Крицкий. «В связи с тем, что Екатеринбург подал заявку на Экспо-2025, нам необходимо приступить к разработке проектной документации второй линии метро. Если в бюджете будет отдельная строчка, то появятся возможность привлечь на это дело дополнительное финансирование. Если строчки не будет, то и шанса не будет», — заявил Крицкий.

Депутаты гордумы также подписали обращение на имя главы администрации Александра Якоба. Они просят у сити-менеджера предусмотреть в бюджете города на 2018 год финансирование разработки проекта второй очереди метро. В документе отмечается, что актуальность строительства новой линии существенно возросла в связи с предполагаемым проведением в городе Экспо -2025

Строительство второй линии метрополитена в Екатеринбурге обсуждают не первый год. Представители областной и городской власти неоднократно отмечали, что без помощи федерального бюджета проект реализовать невозможно. До сих пор проект не включен ни в какие федеральные программы.

Александр Пономарев
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