19:16 05 декабря 2017 0

Под хэштегом опубликовано почти семь тысяч фотографий в Instagram Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Болельщики сборной России устроили в соцсетях флэшмоб, целью которого является пересмотр решения МОК. Под хэштегом #NoRussiaNoGames звезды спорта и шоу-бизнеса выкладывают свои фото в поддержку нашей сборной.

Первым фото опубликовал школьник из Санкт-Петербурга Рома Старков. В соцсети он выложил видео с мамой лыжника Максима Вылегжанина. Мальчик привлек внимание всей мировой прессы на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии, сообщает «Эхо Москвы».

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что флешмоб очень важен для спортсменов. «Мне кажется, что это явление говорит о том, что люди отличают правду от лжи, осуждают нарушение правил „фэйр-плей“. Понятно, что на ситуацию это не может повлиять. Но спортсменам нужна поддержка, такие вещи им очень важны», — заявил он.

Ранее СМИ назвали условия, на которых Международный олимпийский комитет допустит спортсменов сборной России на Олимпиаду в Пхенчхане в 2018 году в нейтральном статусе. Главной из них станет обязательная подача индивидуальной заявки. Спортсмены должны будут доказать, что не были вовлечены в процесс употребления допинга. Еще одним критерием станет отсутствие имени спортсмена в базе Московской антидопинговой лаборатории.

Сейчас под хэштегом опубликовано почти семь тысяч фотографий в Instagram. К флешмобу присоединились Алексей Немов, Ольга Бузова, Екатерина Варнава, Дмитрий Губерниев, Илья Авербух, Атина Цой и другие.