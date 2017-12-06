Полиция города Красноуральска Свердловской области завершила проверку по делу бывшего главы города, 58-летнего Вячеслав Грибова, который попался с купленным дипломом.
«В действиях Грибова Вячеслава Васильевича усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ „использование заведомо подложного документа“, учитывая, что Грибов В. В. является депутатом Думы городского округа Красноуральск, данное преступление является подследственностью Следственного комитета РФ», — сообщили в ОМВД Красноуральска.
В СКР подтвердили, что материалы дела им уже поступили. «По данному факту проводится проверка», — рассказал «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что у главы Красноуральска обнаружился фальшивый диплом. Из архива РГППУ (Российский государственный профессионально-педагогический университет) был получен ответ: «Диплом ЛТ № 825290 регистрационный номер 5812 дата выдачи 22.06.1992 г. Грибову В. В. не выдавался».
На основании этого документа из екатеринбургского вуза группа горожан обратилась с заявлением в полицию. После того, как разразился скандал, 19 сентября Грибов ушел в отставку.