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06 декабря 2017
05 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
12:11  06 декабря 2017 0

СКР проверяет экс-мэра уральского города, попавшегося с купленным дипломом

Бывшему мэру грозит до двух лет колонииФото: dumakrur.ru

Полиция города Красноуральска Свердловской области завершила проверку по делу бывшего главы города, 58-летнего Вячеслав Грибова, который попался с купленным дипломом.

«В действиях Грибова Вячеслава Васильевича усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ „использование заведомо подложного документа“, учитывая, что Грибов В. В. является депутатом Думы городского округа Красноуральск, данное преступление является подследственностью Следственного комитета РФ», — сообщили в ОМВД Красноуральска.

Постановление о передаче материалов по подследственности
Фото: «URA.RU»

В СКР подтвердили, что материалы дела им уже поступили. «По данному факту проводится проверка», — рассказал «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что у главы Красноуральска обнаружился фальшивый диплом. Из архива РГППУ (Российский государственный профессионально-педагогический университет) был получен ответ: «Диплом ЛТ № 825290 регистрационный номер 5812 дата выдачи 22.06.1992 г. Грибову В. В. не выдавался».

На основании этого документа из екатеринбургского вуза группа горожан обратилась с заявлением в полицию. После того, как разразился скандал, 19 сентября Грибов ушел в отставку.

Александр Лукманов
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