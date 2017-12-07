{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Утром предсказывало "URA.RU" предсказывало сегодняшнюю новость №1
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 69,71
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
07 декабря 2017
06 декабря 2017
03:03  07 декабря 2017 0

Порошенко озвучил потери ВСУ в ходе АТО

Президент Украины считает, что сейчас ВСУ — одна из сильнейших армий ЕвропыФото: страница Петра Порошенко в Facebook
новость из сюжета:
Война на Украине
все новости сюжета

В ходе так называемой «антитеррористической операции» (АТО) на юго-востоке Украина потеряла почти 3000 человек, среди которых порядка 2400 — военнослужащие. Такие цифры озвучил в среду, 6 декабря, президент Украины Петр Порошенко, на премьерном показе военной драмы «Киборги», посвященной обороне Донецкого аэропорта.

По словам президента Украины, благодаря усилиям всего украинского народа удалось создать «одну из сильнейших армий на европейском континенте». «Армия, которая имеет боевой опыт, за обучение которой заплачена наибольшая цена. Более 2750 украинских воинов, в том числе почти 2400 из состава ВСУ отдали свою жизнь за то, что Украина была сохранена», — заявил Порошенко, выступая перед присутствующими.

Как ранее отмечалось, по данным Генштаба ВСУ на конец октября этого года боевые потери украинской армии в Донбассе составили 2333 человека убитыми и более восьми тысяч ранеными. Общие потери составили 10710 человек.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров