03:03 07 декабря 2017 0

Президент Украины считает, что сейчас ВСУ — одна из сильнейших армий Европы Фото: страница Петра Порошенко в Facebook

В ходе так называемой «антитеррористической операции» (АТО) на юго-востоке Украина потеряла почти 3000 человек, среди которых порядка 2400 — военнослужащие. Такие цифры озвучил в среду, 6 декабря, президент Украины Петр Порошенко, на премьерном показе военной драмы «Киборги», посвященной обороне Донецкого аэропорта.

По словам президента Украины, благодаря усилиям всего украинского народа удалось создать «одну из сильнейших армий на европейском континенте». «Армия, которая имеет боевой опыт, за обучение которой заплачена наибольшая цена. Более 2750 украинских воинов, в том числе почти 2400 из состава ВСУ отдали свою жизнь за то, что Украина была сохранена», — заявил Порошенко, выступая перед присутствующими.

Как ранее отмечалось, по данным Генштаба ВСУ на конец октября этого года боевые потери украинской армии в Донбассе составили 2333 человека убитыми и более восьми тысяч ранеными. Общие потери составили 10710 человек.