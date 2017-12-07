14:09 07 декабря 2017 0

Такими баннерами Лев Владов привлекает внимание к своей акции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представляющийся челябинским урбанистом Лев Владов потребовал от властей вернуть пешеходные переходы, ликвидированные во время ремонта и расширения дорог. Он попросил сторонников атаковать обращениями администрацию города и ГИБДД, передает корреспондент «URA.RU».

«Необходимо некоторое время, прежде чем человек поменяет свой маршрут. Люди по привычке пересекают дорогу, сокращая путь. Устранение пешеходных переходов опасно для жизни. Отсутствие перехода создает угрозу для жизни и здоровья пешеходов и водителей, провоцирует аварийно-опасную ситуацию. Если люди нарушают правила дорожного движения, переходя дорогу в неположенном месте, значит, такой маршрут удобен и необходимо в этом месте устанавливать пешеходный переход», — объяснил свою мотивацию Владов.

Урбанисты уверены, что лавочки у дороги посреди парковки очень востребованы среди горожан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Урбанист требует вернуть шесть пешеходных переходов — на улицах Сони Кривой, Красной, Цвиллинга, Кирова, Энтузиавстов и Энгельса. Кроме того, он хочет, чтобы засыпали все подземные переходы и сделали их наземными.

В мэрии подчеркнули, что как раз в целях безопасности пешеходные переходы и убрали. «Ключевой момент — экология. При сокращении пешеходных переходов увеличивается скорость движения транспорта, машины не стоят и не дымят. По нормативам нерегулируемые пешеходные переходы не могут быть чаще чем через 300 метров друг от друга. И самое важное — это безопасность. С каждым убранным пешеходным переходом сокращается травматизм. А переходы, о которых говорят урбанисты, располагаются на очень опасных участках», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе мэрии.

Часть пешеходных переходов в Челябинске исчезла после так называемой «Дорожной революции» — одного из главных проектов экс-губернатора Михаила Юревича. Благодаря ему в городе практически нет пробок, однако часты аварии, вырублены деревья, ущемлены пешеходы.

«Дорожная революция» Михаила Юревича получила неоднозначные оценки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лев Владов уже отметился сомнительной акцией — разместил посреди парковки рядом с проезжей частью в центре города лавочки, которыми практически никто не пользуется. Однако сам он считает, что город должен принадлежать пешеходам, а «машина в городе должна стать роскошью».

Владов перекрывал парковку с разрешения ее собственника — публичной библиотеки, чей директор Наталья Диская решила поэкспериментировать. В организации этого мероприятия ему помогал руководитель экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков, которого считают человеком депутата Госдумы Андрея Барышева. Аффилированная с последним фирма нынешним летом пыталась организовать платную парковку на месте, где Владов с Безруковым установил лавочки, и даже начала собирать деньги с автомобилистов. Однако эту инициативу признали незаконной.