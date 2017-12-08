Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга совместно со специалистами Роспотребнадзора проверила школьные столовые на предмет соблюдения санитарных норм и правил найма работников. Проверка выявила целую серию нарушений в гимназии №13, школе №7 и лицее №8 имени Дягилева.
Проверка установила, что 15 работников столовых в упомянутых учебных учреждениях работали по поддельным медицинским книжкам. Медицинские осмотры повара не проходили, необходимые печати в документах отсутствовали. «По данному факту возбуждено 15 уголовных дел по ч. 3 ст. 327 УК РФ „Использование работниками заведомо подложных документов“. Расследование уголовных дел и фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.
Также выяснилось, что один из поваров школы №7 не соблюдал правила личной гигиены: при изготовлении блюд женщина не снимала ювелирные украшения и не надевала халат. Кроме того, в учебных заведениях нарушался контроль над соблюдением технологического процесса приготовления еды — суточные пробы от полдника не отбирались.