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11 декабря 2017
10 декабря 2017
08:29  11 декабря 2017 2

Стало известно, сколько россияне готовы потратить на Новый год

Открытие ледового городка. Екатеринбург, ледовый городок, ледовая скульптура, ангел, рождество, администрация, новый год
Страна не собирается экономить в праздникиФото: Дарья Попова © URA.RU

Жители России готовы потратить на празднование Нового года больше, чем год назад. Среди европейцев подобный оптимизм присутствует только в Германии, отмечают аналитики.

Расходы среднестатистического россиянина на празднование Нового года составят 17600 рублей. Это на 4% больше, чем год назад, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Deloitte «Новый год и Рождество — 2018».

Партнер компании Владимир Бирюков заявил о том, что потребительские настроения россиян вдвое оптимистичнее среднеевропейских, где рост составил 2%. Исключение составляет лишь Германия, жители которой тоже готовы тратить на 4% больше.

Ранее Росстат рассказал о том, как выросла стоимость новогоднего стола в России. По подсчетам ведомства, за традиционный набор продуктов в среднем придется отдать 6100 рублей. Это на 300 рублей больше, чем в 2016 году.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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