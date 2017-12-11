Стало известно, сколько россияне готовы потратить на Новый год

08:29 11 декабря 2017 2

Страна не собирается экономить в праздники Фото: Дарья Попова © URA.RU

Жители России готовы потратить на празднование Нового года больше, чем год назад. Среди европейцев подобный оптимизм присутствует только в Германии, отмечают аналитики.

Расходы среднестатистического россиянина на празднование Нового года составят 17600 рублей. Это на 4% больше, чем год назад, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Deloitte «Новый год и Рождество — 2018».

Партнер компании Владимир Бирюков заявил о том, что потребительские настроения россиян вдвое оптимистичнее среднеевропейских, где рост составил 2%. Исключение составляет лишь Германия, жители которой тоже готовы тратить на 4% больше.

Ранее Росстат рассказал о том, как выросла стоимость новогоднего стола в России. По подсчетам ведомства, за традиционный набор продуктов в среднем придется отдать 6100 рублей. Это на 300 рублей больше, чем в 2016 году.