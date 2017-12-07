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07 декабря 2017
19:02  07 декабря 2017 0

Стало известно, насколько подорожал новогодний стол россиян

Новогоднее оформление стола. Екатеринбург, сервировка, новый год, декор, оформление стола, рождество
Цена продуктов для праздничного стола выросла на 300 рублейФото: Александр Мамаев © URA.RU

Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола в регионах России. В среднем по сравнению с 2016 годом он подорожал на 300 рублей. При этом цены в разных концах страны отличаются более чем в два раза.

Согласно подсчетам, в среднем стоимость наиболее традиционных продуктов на новогоднем столе россиян составит 6100 рублей, передает Nation News. В 2016 году эти же расходы оценивались в 5800 рублей. Ведомство учитывало в общей сложности 29 наименований продуктов, в том числе ингредиенты для оливье и сельди под шубой, а также фрукты, овощи, вино, водку, коньяк и сладости.

Дороже всего новогодние наборы обойдутся жителям Чукотки, Ненецкого автономного округа и Якутии — по 8100, 7700 и 7600 рублей соответственно. Москва стоит четвертой в списке по дороговизне — 7400 рублей. Дешевле же всего новогодний стол обойдется жителям Ингушетии — 3100 рублей.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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